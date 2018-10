Leer stehende Geschäfte, zu wenig Frequenz in der Innenstadt, Abwanderung von Betrieben, wachsende Konkurrenz durch wachsende Einkaufszentren – die Stadt Enns stand vor ein paar Jahren vor denselben Herausforderungen, die sich aktuell für die Neustädter Innenstadt stellen.

„In unserer Haupt-Einkaufsstraße war jedes vierte Geschäft leer“, erinnert sich Citymanager Max Homolka. Er stellte vergangene Woche in der Neustädter Bezirksstelle der Wirtschaftskammer die Ennser Reaktion auf die Leerstände vor, das „Projekt Zeitgeist“.

Popup statt Leerstand lautet das Prinzip: Wer eine Geschäftsidee hat, kann sie ohne großes Risiko und mit relativ niedrigen Kosten in einem leer stehenden Geschäftslokal ausprobieren. Das Stadtmarketing vermittelt und stellt außerdem eine Basis-Einrichtung zur Verfügung.

"Dann fällt die Entscheidung über einen langfristigen Mietvertrag"

Möglich ist eine „Kurzzeit-Nutzung“ von bis zu zwei Wochen – etwa, um einkaufsstarke Phasen wie die Vorweihnachtszeit zu nutzen – oder eine „Langzeit-Nutzung“ von bis zu sechs Monaten. „Dann fällt die Entscheidung über einen langfristigen Mietvertrag – wenn es sechs Monate passt, bleiben die Geschäfte, so einfach ist das“, sagt Homolka.

Der Ennser Citymanager sieht durch die Popup-Geschäfte viele Vorteile, von denen die gesamte Innenstadt – also auch die alt eingesessenen Geschäfte – profitieren würden: „Es gibt mehr Abwechslung, einen besseren Mix und dadurch mehr Frequenz in der Innenstadt. Selbst wenn ein Geschäft nur zwei Tage offen hat, bringt es punktuell höhere Frequenz, zusätzlich gibt es den Event-Charakter: Es ist was los in der Stadt.“

Die Bilanz nach knapp anderthalb Jahren: Es gab elf „Kurzzeit-Vermietungen“ und neun „Langzeit-Vermietungen“, dazu hat das Projekt fünf Geschäftsansiedlungen außerhalb des Leerstands-Projektes gebracht.

Auf Wiener Neustadt wäre das Projekt prinzipiell anwendbar, meint Homolka. Mit einer Einschränkung: Die meisten Leerstände in der Innenstadt – zB der ehemalige H&M – sind für PopUp-Stores viel zu groß.