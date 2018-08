Knapp ein Jahr ist es erst her, dass aus der ehemaligen „Vögele“-Filiale im Fischapark ein „OVS“-Shop wurde. Jetzt droht auch diesem das Aus, zehn Jobs wackeln. Hintergrund des Wechsels von Vögele zu OVS vor einem Jahr war, dass die kriselnde Vögele-Gruppe im Herbst 2016 von der italienischen Investmentgruppe Sempione Fashion um OVS übernommen worden war. Der Plan lautete damals: Die Vögele-Filialen sollten nach und nach zu OVS-Filialen werden – so wollte man am deutschsprachigen Markt reüssieren.

Geklappt hat das offenbar nicht: Vergangene Woche hat die österreichische Vögele-Tochterfirma Insolvenz angemeldet, auch über den Schweizer Mutterkonzern wurde mittlerweile der Konkurs eröffnet. Die Filialen in Deutschland und der Schweiz sind schon geschlossen.

Investor wird weiter gesucht

In ganz Österreich sind insgesamt rund 700 Mitarbeiter in rund 100 Vögele- und OSV-Filialen betroffen. Auf NÖN-Anfrage heißt es, dass in der OVS-Filiale im Fischapark aktuell zehn Mitarbeiter beschäftigt sind. Ob und welche Standorte geschlossen werden, steht noch nicht fest: Laut Masseverwalter Norbert Scherbaum gibt es mehrere Interessenten, die die gesamte österreichische Vögele-Tochter kaufen würden.

Nach dem Börsengang im Jahr 1999 war Vögele mit bis zu 760 Filialen eine der größten Mode-Ketten in Europa. In Wiener Neustadt wurde lange Zeit auch eine Filiale in der Merkur-City betrieben.