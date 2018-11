Mehrere hunderttausend Pilger kommen Jahr für Jahr in Santiago de Compostela an. Mit seiner Streckenwahl ist Roland Kabinger dennoch etwas Außergewöhnliches gelungen: Der langjährige Direktor der Krankenpflegeschule Neunkirchen ging den Jakobsweg nämlich von Wiener Neustadt quer durch Österreich, durch die Schweiz, Frankreich und Spanien bis Santiago.

Zeitweise war er mit zwei verschiedenen Schuhen unterwegs, in den 108 Tagen wurden zwei Paar verschlissen. | privat

2.750 Kilometer lang war die Strecke, die er Mitte Juni in Angriff nahm. Dazu kommen rund 300 Kilometer für Besorgungen etc. in den einzelnen Ortschaften. Macht in Summe etwas mehr als 3.000 Kilometer in 108 Tagen (davon 2 Pausentage).

Anfangs wurde Kabinger dabei von seiner Frau begleitet, nach ihrem verletzungsbedingten Ausstieg nach dreieinhalb Wochen ging er alleine weiter.

Beim Gepäck kam es auf jedes Gramm an

Seine Vorbereitung: „40 Jahre lang habe ich mich nur zwischen Couch und Kühlschrank bewegt, in den sechs Monaten vor der Reise bin ich 1.000 Kilometer zu Fuß gegangen“, schildert Kabinger im Gespräch mit der NÖN.

Beim Gepäck kam es auf jedes Gramm und jeden Millimeter an: Die Zahnbürste wurde zwecks Verstaubarkeit am Griff gekürzt, die zwei Shirts, die er mit hatte, wurden nach ihrem Gewicht ausgesucht: „Man verzichtet auf fast alles, trotzdem trägt man noch 13 Kilogramm am Rücken.“ Er selbst wurde dafür sukzessive leichter: Acht Kilo nahm er vom Start bis ins Ziel ab.

Mit vielen anderen Pilgern im Gespräch

Welche Erfahrungen hat Kabinger vom Jakobsweg mit nach Hause gebracht? „Viele waren unterwegs, weil sie nach einer Lösung gesucht haben, beispielsweise für ein Problem in der Arbeit. Ich habe keine Fragen gehabt, auch keine spirituelle Motivation“, sagt Kabinger: „Es war spannend, so lange alleine zu sein. Man geht jeden Tag sechs bis acht Stunden, hat dabei Zeit, viele Dinge durchzudenken, eigentlich alles, was im Leben war. Es war eine tolle Reise, von der ich viele Eindrücke mitgenommen habe.“

privat

Teils ging Kabinger zusammen mit anderen Pilgern, einige Kontakte sind entstanden. „Einige, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, haben sogar schon von Wiener Neustadt gehört gehabt“, erzählt Kabinger.

Ein fast unglaublicher Zufall: „In Frankreich bin ich mit einem Franzosen ins Gespräch gekommen. Beim Plaudern sind wir draufgekommen, dass er Wurzeln in Neunkirchen hat, wo ich geboren worden bin und lange gearbeitet habe – eigentlich irre.“ Die beiden sind in Kontakt – ein Besuch in Neunkirchen ist in Planung ...