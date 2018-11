„Zehn Jahre in der Innenstadt sind heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr“, weiß Vabene-Chef Christian Koran.

Also wurde das Jubiläum gebührend gefeiert. Am Donnerstag gab‘s eine Party mit Stammgästen, am Sonntag ein Festmenü, das von Haubenkoch Hans Vranek (Ex-Gelbes Haus) gezaubert wurde. Geschmeckt hat‘s u.a. Sportreporter-Legende Hans Huber, Metro-Chef Gerald Lederer, Notar Michael Platzer und Sportstadtrat Philipp Gerstenmayer.