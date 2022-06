Jubiläums-Fest am Pfingstmontag: Stadtpark feierte 150 Jahre

Vollbild

„Bubble-Soccer“ wurde beim Europahaus gespielt.

Beim Stadtparkfest wurde Gerhard Geissls Buch über den Stadtpark („Wiener Neustadts grünes Juwel“) präsentiert. Am Foto: Gerhard Geissl, SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger, Grünraum-Leiter Florian Fux, Hanna Koubsky, ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, Julia Habicher und ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl beim neugestalteten Pavillon.

Stadtrat Franz Dinhobl, Cordula Schröck, Bürgermeister Klaus Schneeberger, Lisa Wagner und Grünraum-Leiter Florian Fux beim neugestalteten Teich.

„Tag der offenen Tür“ am Tennisplatz: Barnabas Balzas, Elias Steinbichl, Obmann Franz Brandner, Lukas Kirchhofer und Moritz Steiner mit Schülern. Feierten mit: Martin und Lukas Gayer. „Tag der offenen Tür“ im Hilton Garden Inn: Tatjana Lesjak, Ali Musa und Hotel-Manager Michael Seitz. Ein Hit am Stadtparkfest: „Andi‘s Lufballontiere“. Im Rahmen des Stadtparkfests wurde ein neues Spielgerät für körperlich gehandicapte Kinder in Betrieb genommen, das auf Initiative des Vereins „U are Special“ und Vizebürgermeister Rainer Spenger angekauft wurde.

Franz Löchinger & das sprechende Schlagzeug. Gute Laune beim Stadtparkfest bei Emma, Stefan, Lucie und Anita Hafner. Die Naturfreunde Wienerr Neustadt beim Kraxeln. Beim Kinderprogramm gab es auch die Möglichkeit, sich schminken zu lassen. Die Pfadfinder veranstalteten eine Rätselrallye: Thomas Ruzicka, Jochen Huber, Sarah Helnwein, Saud Moursi, Magdalena Piribauer, Andreas Stickler, Lisa Lang und Birgit Helnwein.

