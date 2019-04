Am Donnerstag gibt es von 10−19 Uhr gibt es die große STYLE UP YOUR LIFE! Styling Lounge. Das Profi-Team des Fashion-Magazins verpasst unseren Besucherinnen und Besuchern gratis einen neuen Look.

Anschließend gibt es ein Profi-Shooting. Am Freitag gibt es das große Late Night Shopping bis 21 Uhr, um 19 Uhr kommt Schlagerstar Jürgen Drews live auf die Bühne. Am Samstag gibt es die große XXL Styling Lounge mit gratis Make-up, Barbershop, Nail Corner, Weinverkostung mit Star-Winzer Waler Skoff.