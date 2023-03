Jugend-Location „MÄX“ feiert Geburtstag mit einer großen Party

Vor einem Jahr wurde in der Singergasse das „MÄX“ eröffnet. Über 30 Eigenveranstaltungen (Konzerte, Workshops, Tanzkurse, etc. ...) hat es im in einem Jahr gegeben, 53 Mal wurde das „MÄX“ als Event-Location vermietet. Auch personell hat sich einiges getan: Leiterin Katrin König ist nicht mehr dabei, neben Lisa Salinger ist jetzt Birgit Klauser - bekannt von der Künstlerinitiative „Glashaus“ - mit von der Partie.

Bürgermeister Klaus Schneeberger, Lisa Salinger (MÄX) und Jugendstadtrat Philipp Gruber ziehen nach einem Jahr eine positive Bilanz. Foto: Magistrat, Weller

„Das MÄX ist gleichermaßen Bühne für junge, vor allem regionale Künstler, ein Ort, an dem die Jugend zusammenkommen und sich austauschen kann, sowie auch eine kostengünstige Möglichkeit, Räumlichkeiten für private Veranstaltungen zu mieten. Auf all diesen Ebenen hat sich die Location in den vergangenen 12 Monaten hervorragend etabliert. Wir freuen uns über diesen Erfolg, bedanken uns beim MÄX-Team bestehend aus Lisa Salinger und Birgit Klauser sowie bei den Jugendlichen, die sich einbringen und uns mit ihren Ideen dabei helfen, unser Angebot weiter auszuweiten, und freuen uns auf viele weitere tolle Veranstaltungen im MÄX“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖVP-Jugendstadtrat Philipp Gruber.

Am 25. März findet ab 19.30 Uhr die große Geburtstags-Veranstaltung statt. Live in Concert sind „Velvet Wasted & Like Elephants“, danach wird zur D’n’B Aftershow-Party by Pitchblack Crew geladen. Tickets: VVK 5 Euro, Abendkasse 10 Euro.

Kommende Highlights im MÄX

Am 15. April gastiert das „Milch & Honig“-Festival mit „Concert in the Dark“ im MÄX. Mit dem Konzert des österreichisch-isländischen „Amadeus“-Preisträgers Thorsteinn Einarsson wartet in den Kasematten am 6. Mai ein weiteres Highlight powered by MÄX.

Ebenfalls powered by MÄX spielt am 27. Oktober Songcontest-Teilnehmer Nathan Trent in den Kasematten (Tickets jeweils unter www.webshop-wn.at). Am 22. April gibt es zudem einen Skate-Workshop samt Skate-Contest.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.