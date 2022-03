Jugendlocation "MÄX" eröffnet am 25. März mit Party

Am 25. März ist es soweit: Die neue Jugend-Location in der Innenstadt von Wiener Neustadt – das „MÄX“ in der Singergasse – geht offiziell in Betrieb und präsentiert sich den Jugendlichen in der Stadt mit einem großen Kick Off-Event. Das große „MÄX-Opening“ am Freitag, dem 25. März, startet um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Das Line-Up:

Hotbox Productions – Nosi | MC Waked | Deadeye

RAY.S

UpClose

Some Days You Lose

DJ Broken Häns & DJ LIO

Kaffeehausdisco

Dance-Crew „StyleWarsLegendary“

Der Eintritt zum Event ist frei, für die Getränke sorgt die Bar Mephisto.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden