Es ist der siebente und wohl auch der schlimmste Abgang seit Eröffnung des Marienmarkts. Julius Meinl sperrt nach seinem Geschäft auch sein Café zu. Am Freitagabend und am Samstag wurde der Marktstand am Hauptplatz ausgeräumt. Bereits vor einem Jahr wurden die Gerüchte um die Schließung des Meinl-Standes immer lauter, nachdem die Filiale auf einer Wiener Immobilienseite aufscheinte.

Damals dementierte zwar Meinl-Manager Herbert Vlasaty die Gerüchte, sagte aber, bei Interessenten gesprächsbereit zu sein. Auch am Freitagvormittag gab es auf NÖN-Anfrage keine klare Antwort. „Im Geschäftsleben ist alles möglich“, so Vlasaty. Laut NÖN-Informationen wurde aber bereits ein neuer Marktbetreiber gefunden. Die Verträge sind aber noch nicht unterschrieben.

