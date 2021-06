Die Neustädterin Judith Ferstl, 31, lebt als Kontrabassistin und Komponistin in Wien. Nach Abschluss des Jazz-Studiums und Klassik-Unterrichts am MUK Wien (Konservatorium Wien Privatuniversität), setzte die Musikerin ihre Studien fort und schloss 2014 ihr Jazz-Kontrabass IGP-Studium an der Bruckneruniversität Linz sowie 2019 ihr Master-Studium an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien ab.

Neben Auftritten mit Formationen wie dem „Christian Muthspiels Orjazztra“, der „Orwa Saleh Band“ und bei „Soap & Skin“, komponiert sie für andere Bands. Mit „June in October“ wagt sie sich nun als Bandleaderin vor den Vorhang. Das Debutalbum „My Feet on Solid Ground“ erscheint im Juni bei Session Work Records. Wer die Band live erleben will, hat dazu am 13. Juni im „Porgy und Bess“ in Wien Gelegenheit.