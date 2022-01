Kabarettisten zu Gast: Maschek in den Kasematten

„Maschek. – Das war 2021“ geht am 27. Jänner in den Kasematten über die Bühne. Peter Hörmanseder und Robert Stachel synchronisieren ein ganz besonderes Jahr, blicken zurück und drehen, wie immer, den Wichtigen des Landes den Ton ab, um selbst zu reden. Daneben gibt es die besten Clips aus „Willkommen Österreich“.

Die NÖN hat vorab mit dem gebürtigen Neustädter Robert Stachel geredet, der sich nach mehreren Gastspielen im Stadttheater und einem in der Arena Nova jetzt auf seinen ersten Auftritt in den Kasematten freut. Stachel ist in Wiener Neustadt aufgewachsen und hat 1990 am BG Babenbergerring maturiert.

„Auch die drei Kanzler in einem Jahr sind natürlich dabei.“

Der Jahresrückblick wird klarerweise vom Thema Corona dominiert, aber „auch die drei Kanzler in einem Jahr sind natürlich dabei.“ Grundsätzlich werden Bundeskanzler und Bundespräsidenten innerhalb von „Maschek“ abwechselnd vergeben, aber „ich hatte den Schallenberg schon und habe jetzt nach zwei Monaten Nehammer übernommen, weil ich den auch schon drauf hatte.“

Und wie entsteht dann der Jahresrückblick? „Wir setzen uns im November zusammen und schauen uns die wöchentlichen Beiträge für ,Willkommen Österreich‘ an. Die, worüber wir selbst immer noch lachen können, kommen dann ins Programm, denn es gelingt halt nicht jede Woche ein Meisterstück.“ Echte Highlights für Zuschauer und Darsteller sind die Angelobungen, „die müsste man erfinden, wenn es sie nicht gäbe“. Und heuer kam bekanntlich Alexander Van der Bellen, neben Sebastian Kurz übrigens eine der Lieblingsfiguren von Stachel, gleich dreimal durch die Tapetentür.

„Maschek. Das war 2021“ 27. Jänner, 19.30 Uhr in den Kasematten. Tickets beim Infopoint und in den Kasematten.