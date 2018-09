Die Katzen maunzen es schon von den Dächern: Der gestiefelte Kater ist im Theater im Neukloster eingezogen. Zehn Wochenenden bleiben der Truppe Zeit, um die Produktion samt 18 Songs auf die Bühne zu stellen.

Das Märchen über einen Kater (Johanna Ostermann), der seinem Besitzer, dem Müllersburschen Hans (Nico Dorigatti), zum Glück verhilft, gehört zu den bekanntesten Erzählungen aus der Sammlung der Brüder Grimm. Zuletzt war es vor 26 Jahren im Theater im Neukloster zu sehen, für die kommende Aufführung wurde eine neue Fassung geschrieben, die allerdings auf den Erfahrungen der alten Version aufbaut.

"Wir wollen unser Publikum verzaubern"

„1992 waren die Voraussetzungen einfach anders. Das Ensemble war deutlich kleiner und es gab kaum Kinder in der Gruppe. Heuer werden fast 40 Leute jeden Alters auf der Bühne stehen. Auch die Ansprüche unseres Publikums und die an uns selbst waren anders. Eine Sache hat sich allerdings nicht geändert: Wir wollen unser Publikum verzaubern und in ein magisches Märchenreich mitnehmen. Diese Reise wird bunt, lustig und schwungvoll“, erzählt Intendant Harald Scherz.

Die Regie übernimmt Florian Scherz, die musikalische Leitung liegt wieder bei Klemens Patek und die Choreografien macht Marie-Luise Schottleitner. Buch, Liedtexte und Kostüme sind von Irene Scherz. Im Musical folgen Kater und Hans einem Aufruf des Königs (Florian Scherz), der starke Männer im Kampf gegen den bösen Magier Xantadu (Herbert Mitsch) braucht, und werden von neuen Freunden unterstützt. Ob es ihnen gelingt Xantadu zu besiegen, wird sich bei der Premiere zeigen.