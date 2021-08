Die Wiener Neustädter Kasematten sind nun auch am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet. In der interaktiven Ausstellung „Die Stadt als Festung“ kann man sich auf Spurensuche in der jahrhundertealten Anlage begeben, die „Strada Coperta“ erforschen und erfahren, warum das Wiener Neustädter Bier schuld an der Raumhöhe von acht Metern ist. Jeden Samstag gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, um 11 Uhr an einer Führung teilzunehmen.

Da die Kasematten auch als Veranstaltungslocation genutzt werden, kann es an einzelnen Tagen zur Schließung der Ausstellung kommen. Informationen, ob die Ausstellung besichtigt werden kann, finden Sie auf www.kasematten-wn.at – im August ist die Ausstellung jedenfalls am Wochenende (ausgenommen Sonntag, 29. August) geöffnet.