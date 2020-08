Im Zusammenhang mit Corona-Infektionen in zwei Wiener Neustädter Fitnessstudios sind keine weiteren Erkrankten aufgetaucht. Nachdem bei einem Club von 643 Kunden drei positiv getestet worden waren, ergab sich im Fall des anderen Fitnessstudios bei 68 Testungen nach Angaben des Sanitätsstabs vom Samstag keine Infektion. Rund 100 Personen waren zur Untersuchung aufgerufen worden.

Alle Betroffenen hatten sich am Montagvormittag in dem Fitnessclub aufgehalten - zeitgleich mit einem Mann, bei dem später Covid-19 festgestellt wurde. Die Untersuchungen fanden am Donnerstag am Areal der Wiener Neustädter Arena Nova statt.

Im weiteren, wesentlich größeren Fall um ein Fitnessstudio in der Statutarstadt waren 717 Personen zu Testungen aufgerufen worden. Sie stammten aus den Bezirken Wiener Neustadt, Neunkirchen, Baden, Bruck a. d. Leitha sowie aus den burgenländischen Bezirken Mattersburg, Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung und Oberpullendorf. Die Freizeitsportler trainierten allesamt in jenem Fitnessstudio, das auch zwei später infizierte Männer, unter ihnen ein Kellner, an vier Tagen der vergangenen Woche besucht hatten.