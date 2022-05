"Kidical Mass": Radtour für Klein & Groß durch die Stadt

Werbung

In zwölf österreichischen Städten – erstmals auch in Wiener Neustadt – findet am Samstag, dem 14. Mai, die „Kidical Mass“ statt. Unter dem Motto „Kleine und große Radfahrende erobern die Straßen!“ lädt die Radlobby zu einer ca. 5 Kilometer langen Radrunde durch die Stadt.

Start ist um 15 Uhr am Hauptplatz bei der Mariensäule (Treffpunkt: 14:45 Uhr), beendet wird die Runde nach einer guten Stunde Fahrzeit (inklusive einer kleinen Pause) beim Spielplatz im Stadtpark. Dort gibt es eine kleine Belohnung für die Kinder.

Die Polizei wird die Radtour begleiten und die Wege sichern. „Wir wollen, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher mit dem Fahrrad in der Stadt bewegen können“, sagt Radlobby-Sprecher Gerold Petritsch: „Dafür setzen wir ein Zeichen – und erobern mit viel Freude, Musik und unseren Rädern die Straße.“

