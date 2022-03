Kinder helfen Kindern: 13 Schulen machten mit

Mit dem Ziel, einem Kind aus der Ukraine zu helfen und eine kleine Freude zu bereiten, beteiligten sich Kinder von insgesamt 13 Schulen aus Wiener Neustadt an dem Projekt kids-4-kidsBOX der NÖ Landeslehrer. Die Boxen wurden an den Verein "Papa Bär" übergeben, der sie an bedürftige Kinder weiterleitete.

Die Boxen wurden durch engagierte Lehrkräfte der jeweiligen Dienststelle, durch Freiwillige und durch Mitglieder der NÖ Landeslehrer nach Markt Piesting transportiert.

Dem Alter und Geschlecht entsprechend, wurde jede Box mit einer Zahnbürste, einer Zahnpasta, einen Kamm oder einer Bürste, einem Duschgel oder Shampoo, einer kleine Tafel Schokolade oder einem kleinen Sackerl Gumminaschzeug und einem kleinen Überraschungsspiel oder einem Stofftier befüllt und liebevoll mit dem Handabdruck der Kinder gestaltet.

"Durch die Aktion konnten unsere Wiener Neustädter Schulkinder ca. 1.450 Boxen sammeln", freut sich Dienststellenausschussmitglied Vanessa Tomrle: "Ich bin unendlich dankbar für diese großartige Hilfsbereitschaft. Die ersten Boxen konnten auch schon in einem Waisenhaus in der Ukraine vom Verein Papa Bär verteilt werden." Auch Schulqualitätsmanagerin Christine Pollak, Martin Glanzner, Direktor der Bilingual Junior High School, und NÖAAB-Vorsitzender Uwe Döpfl zeigen sich hocherfreut über die Hilfsbereitschaft.

An der Aktion beteiligten sich neben: MS Bilingual Junior High School, MS Föhrenwald, MS für Wirtschaft und Technik, Musikmittelschule, Musikvolksschule Herzog Leopold Straße, VS Baumkirchnerring, VS Otto Glöckel, VS Pestalozzi, VS Rudolf Scheicher, VS Rudolf Wehrl, VS Sta. Christiana und die Waldschule, ASO Wr. Neustadt.

