Kindesmissbrauch: Vier Jahre Haft & Einweisung für Neustädter

Werbung

Dienstag und Mittwoch lief der Prozess gegen einen 48-jährigen Neustädter, dem vorgeworfen wurde, in den letzten drei Jahren drei Buben, der jüngste war sieben Jahre alt, sexuell missbraucht zu haben.

Außerdem wurde dem Mann vorgeworfen, Videos und Fotos gemacht zu haben und auch viele einschlägige Kinderpornos besessen zu haben.

Weiters hatte der Mann ohne Waffenschein einen Revolver und einen Totschläger in seiner Wohnung. Der Angeklagte bekannte sich im Bezug auf seine Taten an zwei Buben und beim Besitz der Kinderpornografischen Darstellungen „teilweise schuldig“, beim dritten Kind als „nicht schuldig“ und geständig beim Waffenbesitz.

Am Mittwoch fiel das Urteil: Vier Jahre Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.