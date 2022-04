„KLANG/BILD“ in den Kasematt

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Das Projekt „KLANG/BILD“ möchte visuelle Eindrücke mit musikalischen Empfindungen verbinden – es leitet an „Bilder zu hören und Musik zu sehen“. Es lädt die BesucherInnen ein, über Musik und Fotografien den Ort der Betrachtung zu verändern, um so den unmittelbaren Lebensraum neu wahrzunehmen. Die außergewöhnliche multimediale Veranstaltung findet am 5. Mai um 19.30 Uhr in den Wiener Neustädter Kasematten statt.

Die Schwarz-Weiß-Fotografien von Franz Baldauf werden in Form einer Projektion gezeigt, während Roland Batik, Yuko Batik und Tobias Meissl auf eine musikalische Reise durch verschiedene Epochen der Musikgeschichte einladen. Improvisatorische Brücken verbinden die verschiedenen visuellen und musikalischen „Bilder“ immer wieder von Neuem.

Roland Batik zählt als Pianist und Komponist seit Jahrzehnten zu den Fixpunkten des heimischen Musikschaffens. Mit Tobias Meissl verbindet Roland Batik bereits eine mehrjährige Zusammenarbeit im Klassik- und Jazzbereich. Für „musik aktuell“ arbeiten die beiden erstmals mit dem Fotografen Franz Baldauf zusammen, der sich mit seinen stimmungsvollen großformatigen Landschaftsbildern weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus einen Namen gemacht hat. Die Pianistin Yuko Batik wird das Ensemble komplettieren.

Besetzung:

Yuko Batik – Klavier

Roland Batik – Klavier

Tobias Meissl – Vibrafon

Franz Baldauf – Fotografie

In Zusammenarbeit mit der Musikfabrik NÖ

Tickets erhalten Sie hier: www.webshop-wn.at

Mehr dazu unter: www.wiener-neustadt.at/de/stadt/eventreader/163552---klang-bild-batik-batik-meissl-baldauf

