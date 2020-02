„Klarheit statt Bunt“ – mit diesem Motto sind die Grünen in die Sondierungsgespräche gegangen, sagt Parteichefin Tanja Windbüchler-Souschill: „Es gibt jetzt keine Listen mehr im Gemeinderat, jede Partei ist auch im Stadtsenat vertreten, jetzt geht es darum, wer den Weg vorgibt. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir Schwarz-Grün favorisieren und nur an einer echten Zweier-Koalition beteiligt sein wollen. Jetzt machen wir eben Opposition, das können wir auch gut.“

Dass sie keine Verantwortung übernehmen wollen, lasse sie sich nicht vorwerfen, sagt Windbüchler-Souschill: „Ich werde als Stadträtin in den Stadtsenat einziehen und dort Verantwortung für mein Ressort und die Rolle übernehmen, die mir zuteil wird.“