Diese Woche wurden am Kleinen Lazarett jene 20 Beete übergeben, die im Rahmen des Projekts "Urban Gardening" von Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern bepflanzt werden können.

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl (beide ÖVP) überreichten gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Grünraum entsprechende Starterpakete mit Jungpflanzen, Samensäckchen und Infomaterial, mit denen die Bewohnerinnen und Bewohner nun ihr eigenes Gemüse anbauen können.

"Wir haben zahlreiche Anmeldungen erhalten und freuen uns, die Beete nun an die Hobbygärtnerinnen und -gärtner übergeben zu können. Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Kleinen Lazaretts sorgen wir so für mehr Grün im Stadtviertel, für eine Verschönerung des unmittelbaren Lebensbereiches, für ein Wir-Gefühl und für einen bewussten Umgang mit der Natur. Wir wünschen den frischgebackenen Beet-Besitzern viel Freude beim Garteln und eine ertragreiche Ernte – im nächsten Jahr werden wir die Beete dann wieder neu vergeben, damit jeder einmal die Chance bekommt", so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl.