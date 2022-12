Kochbuch von 17-jähriger Elina Grobner: „Frisch, bunt und gesund“

Werbung

Mehrmals pro Woche widmet sich Elina Grobner sportlichen Aktivitäten – da gehört gesunde Ernährung dazu. Im Corona-Lockdown hat die 17-jährige Schülerin (sie besucht die 7. Klasse des BG Zehnergasse) mehr als 50 Rezepte in einem Kochbuch gesammelt, das nun erschienen ist: „Elinas feinste Küche“ heißt das Werk.

Asiatischer Eierreis mit Gemüse nach dem Rezept (siehe rechts) von Elina Grobner. Foto: NOEN

Was man darin findet? „Frisch, bunt, lecker und gesund – so beschreibt Elina Grobner ihre Gerichte: „Ich lege großen Wert auf eine vollwertige, ausgewogene Ernährung und möchte mit meinem Kochbuch nicht nur zeigen, wie einfach und schnell man köstliche, vegetarische Rezepte zaubern kann, sondern auch, wie man aus wenigen Zutaten und mit Freude beim Kochen einen wahren Gaumenschmaus macht.“

Die Rezepte sind ein bunter Mix, der von der mediterranen über die orientalische bis hin zur asiatischen Küche reicht. „Ich liebe es, mit Hülsenfrüchten, frischem Gemüse, knackigen Nüssen und aromatischen Kräutern zu experimentieren“, sagt Grobner. Da bei ihr einmal in der Woche Bio-Fleisch oder Fisch auf dem Teller landet, sind in ihrem Kochbuch auch ein paar nicht vegetarische Rezepte zu finden – jeweils mit vegetarischer Alternative.

Erhältlich ist „Elinas feinste Küche“ bei den Buchhandlungen Hikade und Thiel in der Innenstadt. Das Kochbuch kann auch direkt bei Elina Grobner bestellt werden – per Email an egrobner@aon.at .

