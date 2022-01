Kohlenmonoxidalarm: Zwei Häuser evakuiert

Am Einsatzort wurden trotz bereits eingeleiteter Lüftungsmaßnahmen noch immer 90ppm des giftigen und geruchlosen Gases durch den Feuerwehreinsatzleiter gemessen, was der dreifachen maximalen Arbeitsplatzkonzentration entspricht. "Jeder Mensch reagiert anders. Allerdings sind höhere Konzentrationen von Kohlenmonoxid gefährlich. Relativ rasch können neben Schwindel und Kopfschmerzen auch Bewusstlosigkeit und in weiterer Folge der Tod einsetzen", erklärt Kommandant Pfeiffer. "Die Feuerwehr empfiehlt dringend Gasthermen regelmäßig zu warten und zu überprüfen."

Eine bewusstlose Person musste versorgt werden und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Wiener Neustadt zur Behandlung gebracht werden.

"Wir empfehlen außerdem den Bürgerinnen und Bürgern, die über eine Gastherme oder eine andere offene Feuerstelle verfügen, ein Kohlenmonoxidwarngerät daheim zu installieren. Diese Geräte können Leben retten. Jeder Haushalt sollte außerdem über Rauchwarnmelder verfügen", ergänzt Pfeiffer.

Die Feuerwehr führte Belüftungsmaßnahmen durch und alarmierte die EVN als zuständigen Gaslieferanten. Nach etwa einer Stunde konnte die Nachtbereitschaft wieder einrücken.

