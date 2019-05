„Der Damenschneider“, eine Komödie nach Georges Feydeau, unter der Regie von Dagmar Leitner, sorgt am Sonntag, dem 12. Mai, um 17 Uhr für Irrungen und Wirrungen im Stadttheater. Wer also noch kein Muttertagsgeschenk hat, hat hiermit einen Theaterabend zur Auswahl.

Im Stück verliebt sich ein Arzt der „besseren Gesellschaft“ (Heinz Kerschbaumer) in eine Patientin (Sabine Weißenberger), die von ihrem Mann (Andreas Buchinger) mit einer Ehemaligen des Arztes (Cornelia Tatzgern) betrogen wird.

Durch einige Verwicklungen und Umstände findet sich der Doktor plötzlich in einer Situation wieder, in der er sich als Modeschöpfer und Modezar ausgeben muss und nun sehen muss, dass der Schwindel nicht auffliegt. Der Mann der neuen Angebeteten gerät aber ebenfalls in eine Zwickmühle, das führt zu einer weiteren Vielzahl an komischen Verwicklungen.