Die Ausreisetest-Kontrollen der Polizei haben begonnen: Nur wer einen negativen Coronatest vorweisen kann, darf bis auf weiteres die Stadt verlassen. Wer keinen Negativ-Test vorweisen kann, wird von der Polizei zurückgeschickt bzw. an die nächste Teststation verwiesen. Seit Samstagmorgen wird an der B17 Richtung Neunkirchen kontrolliert. "Die meisten Autofahrer sind kooperativ und haben Verständnis für die Kontrollen. Wir haben erst einen uneinsichtigen Autofahrer dabei gehabt", so ein Polizist.

Der Exekutive steht für die Kontrollen zusätzliches Personal aus der Polizeischule sowie vier umliegenden Bezirken zur Verfügung, kontrolliert wird laut NÖ Polizeikommandant Franz Pop "mit viel Fingerspitzengefühl".

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger meinte, dass Wiener Neustadt bereit sei, alles umzusetzen, was verlangt werde. Die Teststraßen seien mittlerweile voll angelaufen. Am Freitag wurden beispielsweise 7.300 Tests ausgewertet, an den letzten Freitagen sind es noch rund 2.000 gewesen. Seit 27. Jänner konnten über die Teststraßen rund 350 positive Menschen ohne Symptome herausgefiltert werden. Kritik kam neuerlich in Richtung Gesundheitsministerium: "Ich habe kein Verständnis dafür, dass seitens des Ministeriums für Wiener Neustadt, das mittlerweile der Corona-Hotspot Österreichs ist, keine Durchimpfung vorgesehen ist

"Nur so könne man die Situation schnell in den Griff bekommen, so das Stadtoberhaupt. Die Ausreisetests hätten auch wirtschaftlich fatale Folgen für Wiener Neustadt, viele Menschen aus dem Umland würden derzeit nicht zum Einkaufen hierher kommen. "Bei einem Lockdown gibt es wenigstens Entschädigungen, jetzt bekommen sie nichts ", auch das müsse sich ändern, so der Bürgermeister.

Wie lange die Ausreisetests bleiben, steht noch nicht fest. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger will, falls die Inzidenz unter 400 fällt (derzeit liegt sie bei rund 530), Verhandlungen mit dem Gesundheitsministerium aufnehmen. Seitens des Ministeriums wäre vorgesehen, dass die Ausreisetests erst bei einer Inzidenz von 200 eingestellt werden.