Kostenlose Buslinien an Allerheiligen

Die Stadt wiederholt am diesjährigen Allerheiligen-Tag eine bereits traditionelle Aktion: Vier Stadtbus-Linien werden am Feiertag aus den Stadtvierteln über alle üblichen Haltestellen zum Friedhof und wieder retour fahren – und das kostenlos. Bürgermeister Klaus Schneeberger und der zuständige Stadtrat Franz Dinhobl zu der Maßnahme: „Wir haben in den letzten Jahren den Buslinienverkehr massiv gefördert und gestärkt und mit der Umsetzung des neuen Stadtbusliniennetzes bessere Verbindungen zwischen den Stadtvierteln und der Innenstadt geschaffen. Die Aktion Allerheiligen-Busse richtet sich verstärkt an die ältere Generation, die an diesem Feiertag die Gräber ihrer Familien auf dem Friedhof besuchen will, aber oft keinen PKW zur Verfügung hat. Hier setzen wir als Stadt Wiener Neustadt an und bieten wie schon im Vorjahr kostenlose Buslinien zum Friedhof und retour.“

Folgende Linien fahren am Allerheiligen-Tag vom und zum Friedhof:

Linie 1A: VS Hans Barwitzius bis Friedhof (stündlich von 11.30 bis 18.30 Uhr, Rückfahrt stündlich ab 11.07 Uhr); Am Schafflerhof bis Friedhof (stündlich von 11.01 bis 19.01 Uhr, Rückfahrt stündlich ab 11.50).

Linie 2: Libellengasse über Fischauer Gasse bis Friedhof (stündlich von 10.58 bis 18.58 Uhr, Rückfahrt stündlich ab 11.10 Uhr).

Linie 3: Olof Palme-Platz bis Friedhof (stündlich von 11.34 bis 18.34 Uhr, Rückfahrt stündlich ab 11.06 Uhr); Matzendorfer Gasse bis Friedhof (stündlich von 10.58 bis 18.58 Uhr, Rückfahrt stündlich ab 11.48 Uhr).

Linie 4+5A: Kleegasse bis Friedhof (von 11.30 bis 18.30 Uhr, Rückfahrt ab 12.03 Uhr).

