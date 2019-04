Künstlerin Ulrike „Mücke“ Pistora lädt am Donnerstag, dem 2. Mai, ab 17 Uhr zum „Bunten Künstlerfest“ in ihren Garten in der Starhemberggasse 29 ein.

Neben ihr stellen dort verschiedene lokale Künstler ihre Werke aus, darunter Franz Bald- auf, Jutta Hutterer, Lisa Wolf, Dieter Nemetz, Friedrich Kritzmanich und Elisabeth Lechner.

Gartenvernissage wird zur Auktion

Nachdem Pistora in den letzten Jahren Gartenvernissagen mit eigenen Werken veranstaltet hat, gibt es heuer zum ersten Mal eine Ausstellung mit mehreren Künstlern. „Ich mache gerne Veranstaltungen, das macht mir Spaß. Die Idee war, Künstler gemütlich zusammenzubringen. Es wird bunt, sowohl was die Farben der Kunstwerke betrifft als auch das Musikprogramm,“ sagt Ulrike Pistora.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) wird eine Versteigerung diverser Kunstwerke im „amerikanischen Stil“ stattfinden. Die Einnahmen fließen in die Forschung der Kinderkrebshilfe. Außerdem können sich Besucher auf eine Wein- und Speckverkostung freuen. Für musikalische Unterhaltung quer durch die Bank sorgen Betty Hartmann, Maria Kofler, „Lareeze“, „Up Close“, Josef Schultner und „Hot Club BW“. Ein Schmankerl: Das Unternehmen Blacka Racing ist mit einem Porsche 944 Turbo S vor Ort. Gäste können eine Fahrt mit dem Porsche am Österreichring gewinnen.