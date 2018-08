Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr steigt am 14. und 15. September die zweite Auflage des „Fine Art Festivals“ im SUB, präsentiert vom Brodtischquartier und der „Anstalt Für Getränke 42“.

Craft Beer von Kleinbrauereien, Wein und Schmankerl der ansässigen Gastronomen, Fashion und Körperkunst werden den Besuchern in einem abwechslungsreichen und extrem regionalen Programm geboten.

Gleichzeitig feiert das SUB die Eröffnung der neuen Veranstaltungssaison mit einem bunten Programm aus Live-Musik am Freitag und DJs am Samstag in gewohnt hoher Qualität. Genuss, Wissen, Freude – das will diese Veranstaltung vermitteln, Wohlfühlen wird dabei großgeschrieben.