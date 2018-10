Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Zu Halloween wird das Clumsy‘s in der Herrengasse (geschlossen seit 2015) ein letztes Mal aufsperren. Geplant ist ein Gruselkabinett der Extraklasse, das die Herzen aller Halloween-Fans höher schlagen lassen wird. Verantwortlich dafür ist die Familie Uhl (betreibt auch das „Zweiraum“ nebenan), die das Lokal 2016 gekauft hat und das Halloween-Fest seit vielen Jahren bei sich zu Hause bis zur Perfektion zelebriert.

Und so soll bis zum 31. Oktober auch alles im ehemaligen Kult-Pub bis in den letzten Winkel gruselig aussehen. Wobei Zweiraum-Manager Roman Petek betont: „Es wird eine Party für jedermann, mit Extra-DJs und passender Halloween-Musik.“ Die ersten Vorbereitungen sind bereits getroffen: So wurde die ehemalige „Clumsy’s-Lounge“ bereits umdekoriert und hat bis zu Halloween jeweils Freitag und Samstag geöffnet – etwa, um Selfies machen zu können.

Nach dem Halloween-Fest beginnt übrigens die Umbauphase: Die Familie Uhl will an dem Standort ein neues Lokal mit neuem Konzept etablieren. Über Details wird noch der Mantel des Schweigens gehüllt, die Eröffnung ist für den Herbst nächsten Jahres geplant.