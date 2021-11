"Kultur in der Burg" am 19. November wird abgesagt

Die für 19. November geplante Veranstaltung "Kultur in der Burg" – eine Kooperation der Stadt und der Theresianischen Militärakademie – muss angesichts der aktuellen COVID 19-Situation abgesagt werden.

"Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der beengten räumlichen Situation in der Militärakademie – sowohl in den Gängen als auch in den Veranstaltungsräumen – ist das Risiko bei 'Kultur in der Burg' einfach zu hoch. Im Sinne der Sicherheit der Besucherinnen und Besucher müssen wir die beliebte Kulturveranstaltung daher absagen und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen im Jahr 2022", so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Generalmajor Karl Pronhagl, Kommandant der Theresianischen Militärakademie.