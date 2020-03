Die Uraufführung von der Körpertheater-Komödie „Die Gastgeberinnen“ von der Neustädter Theaterinitiative „LADYGLICH“ steht am 18. März um 19.30 Uhr im SUB am Programm. Tags darauf gibt es dann noch eine Vorstellung.

Das SUB wird für die beiden Abende zur Kleinkunstbühne, wo die Zuschauer Bekanntschaft mit der im deutschsprachigen Raum noch seltenen Form des „Physical Theatre“ machen können. „Mit diesem Stück rücken wir die Bewegung ins Zentrum unserer Erzählform. Wortlos rücken wir näher zum Herzen und öffnen der Fantasie die Flügeltüren“, so Sarah Kerneza, Künstlerische Leiterin von „LADYGLICH“. Der Inhalt: Zwei, die sich schon den Hauch zu lange kennen, eine Regennacht und ein Stromausfall....

Tickets können per eMail an ladyglich@gmail.com oder unter www.ladyglich.com vorreserviert werden.