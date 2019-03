Am Wochenende eröffnet die Landesschau mit dem großen Regionsfest im Festzelt in der Lederergasse.

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Am kommenden Wochenende wird die Landesausstellung „Welt in Bewegung“ offiziell eröffnet. Am Freitag wird die Landesschau mit einem Festakt von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beginnen, ab Samstag sind dann Tür und Tor für die Bevölkerung geöffnet.

Die Veranstalter rechnen schon am ersten Wochenende mit einem riesigen Ansturm auf die Kasematten und das Museum St. Peter an der Sperr.

Am ehemaligen Leiner-Parkplatz in der Lederergasse wurde in den letzten Tagen ein Mega-Zelt aufgestellt. Dort wird am Samstag und Sonntag das Regionsfest über die Bühne gehen. Bei freiem Eintritt wird unter anderem Musik, Kulinarik und Handwerk aus den Regionen Wiener Neustadt, Bucklige Welt-Wechselland, Schneebergland, Semmering-Rax und Wiener Neustädter Kanal geboten.

Tickets für die Landesausstellung können vor Ort (Kasematten und Museum St. Peter/Sperr) sowie am Infopoint im Alten Rathaus erworben werden. Weiters ist auch ein Online-Kauf unter www.noe-landesausstellung.at möglich.

Führungen durch die beiden Ausstellungsorte beziehungsweise durch die Kooperationspartner MilAk, Neukloster und EVN-Kleinwasserkraftwerk können ebenfalls vor Ort oder via Homepage gebucht werden.