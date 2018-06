Weiters genehmigt wurden Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebs am derzeitigen Standort. 563 Millionen Euro sollen bis zum Jahr 2028 in Wiener Neustadt investiert werden, teilte die Landeskliniken-Holding am Montag in einer Aussendung mit.

Die Kosten für den Neubau wurden mit rund 535 Millionen Euro angegeben, für Maßnahmen in der Übergangszeit bis zur Eröffnung sind am bestehenden Standort weitere 28 Millionen Euro eingeplant. Nach dem Beschluss in einer Holding-Versammlung vergangenen Donnerstag muss das Projekt dem NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) und danach der Landesregierung sowie dem Landtag zur Genehmigung und Freigabe der Finanzmittel vorgelegt werden.

"Das Landesklinikum Wiener Neustadt besteht seit mehr als 125 Jahren, wir haben uns daher für einen Neubau entschieden, denn wir wollen auch in Zukunft die beste medizinische Versorgung für die Bevölkerung anbieten", sagte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP). Besonders wichtig sei ihm, dass die Mitarbeiter als Experten vor Ort in die Planung mit einbezogen werden.

Die Vorarbeiten für den Neubau laufen laut Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) bereits seit mehreren Jahren, mit der Genehmigung des Projekts durch die Holding-Versammlung wurde "ein weiterer wichtiger Schritt für den Gesundheitsstandort Wiener Neustadt gesetzt, wodurch auch die medizinische Versorgung der gesamten Region nachhaltig sichergestellt werden kann". Der Neubau in unmittelbarer Nähe zu MedAustron biete zudem die Chance für Synergieeffekte.