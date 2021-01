„Wir schützen uns“ – so das Motto in den Niederösterreichischen Landes- und Universitätskliniken, Pflege- und Betreuungszentren. „Dieses Motto wird im Klinikum in Wr. Neustadt definitiv gelebt!“, so Ojan Assadian, Ärztlicher Direktor.

Freitag Mittag wurden die ersten Spritzen mit dem BioNTech/Pfizer-Impfstoff vorbereitet. Die Impfbereitschaft ist hoch: Bis Dienstag wurde bereits ein Drittel der Belegschaft geimpft.

Diejenigen, die bereits geimpft wurden, loben besonders die gute Organisation der Impfstraße: „Sehr durchdacht, gut organisiert – man hat ein Gefühl der Sicherheit, vor allem durch die Nachbeobachtung“, sagt eine Pflegemitarbeiterin.