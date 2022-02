Landesklinikum: Erster fertig ausgebildeter Betriebslogistik-Lehrling

Drei Jahre lang hat Isabella Gruber sich alle Fertigkeiten der Betriebslogistik angeeignet. Sie ist fit in den Themen Buchhaltung, Versand, Disposition oder auch Verrechnung und sie ist während ihrer Lehrzeit menschlich gewachsen. „Ich war ein Mädchen, das sich in einer Männerdomäne durchsetzen musste. Kommunikation mit Lieferanten, die mich als junges Mädchen oft nicht so ernst genommen haben. Paletten im triefenden Regen übernehmen, aber auch das Erfolgserlebnis, wenn ich es geschafft habe, völlig neuen Produkten einen passenden Platz im Warenlager zu finden – das alles hat mich menschlich wirklich weitergebracht!“, erzählt Gruber. „Aber am schönsten war der Zusammenhalt im Team und die Unterstützung, die ich von vielen alten Hasen bekommen habe“, grinst die frisch Ausgelernte.

Auch Lehrherr Gerhard Secco ist stolz auf seinen ersten ausgelernten Lehrling und sieht die fixe Übernahme von Isabella ins Logistikzentrum als Geschenk. Er selbst hat sich mittlerweile zum Prüfer im Betriebslogistik-Lehrberuf ausbilden lassen und kann so die Lehrlinge künftig noch gezielter auf Abschlussprüfung und Berufsleben vorbereiten.

Gratulationen kommen auch aus dem Land NÖ. „Frau Gruber ist der Beweis, dass es die absolut richtige Entscheidung ist, im Land Niederösterreich junge Menschen zu fördern und ihnen eine qualitativ hochwertige Ausbildung angedeihen zu lassen“, sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „In einem hochkomplexen Betrieb wie einem Logistikzentrum im Gesundheitswesen muss es unser Credo sein, künftige Kolleginnen und Kollegen nicht nur bestmöglich auszubilden, sondern diese im Anschluss auch im Unternehmen zu halten!“

