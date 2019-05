In der Vorwoche wurden die besten Redner Niederösterreichs im Landtagssaal des Landhauses gekürt. „Der Redewettbewerb ist ein Beispiel dafür, wie junge Menschen mit Engagement, Wissen und rhetorischer Reife punkten können“, so ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Insgesamt zeigten 800 Jugendliche in 16 regionalen und landesweiten Veranstaltungen ihr Können. Mit Wiener Neustädter Beteiligung: Nico Dorigatti vom BG Babenbergerring gewann beim Wettbewerb mit seiner Rede „Wozu Kunst?“ in der Kategorie Klassische Rede. Er wird Niederösterreich beim Bundeswettbewerb vom 25. bis 29. Mai in Wien vertreten.