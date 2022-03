Langzeitarbeitslose: Zahl sinkt auf ein Rekordtief

Der Rückgang der arbeitslos Gemeldeten beim AMS Wiener Neustadt setzt sich fort. Im Februar ist die Zahl der Menschen ohne Job im Bezirk und in der Stadt Wr. Neustadt um 26 Prozent auf 4.900 zurückgegangen.

"Dank der weiterhin stark anziehenden Konjunktur und der intensiven Vermittlung unserer Mitarbeiter hat sich die Lage am Wr. Neustädter Arbeitsmarkt im trotz der saisonalen Effekte weiter verbessert", so AMS-Chef Mevlüt Kücükyasar. 4.900 Menschen (2.480 Stadt, 2.420 Land) waren ohne Job - 1.750 weniger als im Februar vor einem Jahr und rund 1.000 weniger als im Vorkrisenmonat Februar 2019. Das ist die niedrigste Februararbeitslosigkeit seit 2012.

Die Arbeitslosenquote in Stadt und Bezirk liegt aktuell bei 9,4 Prozent (Niederösterreich: 8,1 Prozent).

Die Situation am Arbeitsmarkt entwickelt sich dank einer kräftigen Arbeitskräftenachfrage auch im Februar sehr positiv. "Dieser vorteilhafte Trend sowie die intensive Beratung und Vermittlung durch unsere Beraterinnen und Berater zeigen erste Früchte", so AMS-Leiter Kücükyasar. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit ist in den letzten Monaten sehr stark zurückgegangen.

Langzeitarbeitslosigkeit geht zurück

Waren im Februar 2021 noch 1.650 Menschen länger als ein Jahr beim AMS Wr. Neustadt gemeldet (Langzeitarbeitslose), sind es im Februar 2022 rund 800 weniger. Das ist deutlich unter dem Wert des Vorjahres und mittlerweile auch unter dem Vorkrisenniveau. Zuletzt waren 2014 so wenige Menschen beim AMS Wr Neustadt Langzeitarbeitslos.

Viele Langzeitarbeitslose sind über 50, haben gesundheitliche Beeinträchtigungen oder keine abgeschlossene Ausbildung. Kücükyasar: "Doch um den Fachkräftebedarf der Wirtschaft abdecken und die Langzeitarbeitslosigkeit reduzieren zu können, muss man auch Jobsuchenden eine Chance geben, die nicht auf den ersten Blick passend erscheinen. Je länger weg vom Job, desto schwieriger der Wiedereinstieg. Und genau dort setzt das neue Förderprogramm "Sprungbrett" als Eingliederungshilfe für einen beruflichen Neustart an, eine Beschäftigungsoffensive des AMS im Auftrag der Bundesregierung."

Erfolge bei der Jugendarbeitslosigkeit

Aktuell sind 480 Jugendliche unter 25 Jahren beim AMS Wr. Neustadt gemeldet, im Februar des letzten Jahres waren es noch rund 700 Jugendliche. Der starke Rückgang bei der Jugendarbeitslosigkeit ist sehr erfreulich. Rund 280 Jugendliche haben im letzten Jahr mit der Unterstützung des AMS eine betriebliche Lehre begonnen.

Jene Jugendlichen, die keine betriebliche Lehre finden, bleiben nicht auf der Strecke. Diesen Jugendlichen wird vom AMS die Möglichkeit einer überbetrieblichen Lehre angeboten. "Mit den laufenden Einstiegen in die überbetriebliche Lehrausbildung bieten wir allen Jugendlichen, die bis dahin keine reguläre Lehrstelle gefunden haben, Chancen auf einen guten Start ins Berufsleben", so Kücükyasar.

Hohe Dynamik auf dem Arbeitsmarkt

Der regionale Arbeitsmarkt weist nach wie vor eine starke Dynamik auf: Aktuell werden rund 1.300 offene Stellen in der Region über das AMS ausgeschrieben, alleine im Juni sind 460 neue Stellen hinzugekommen.

„An der hohen Anzahl der gemeldeten offenen Stellen, kann man den Konjunkturaufschwung deutlich erkennen. Die weiterhin hohe Nachfrage deutet darauf hin, dass die Arbeitslosigkeit auch in nächsten Montagen zurückgehen könnte“, so Kücükyasar: „Noch sind keine Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf den niederösterreichischen Arbeitsmarkt spürbar. Vor dem Hintergrund der gegenseitig verhängten Sanktionen ist jedoch eine Abschwächung der konjunkturellen Entwicklung zu erwarten“.

