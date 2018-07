Le Burger: Die Bauarbeiten schreiten voran .

Am Freitag, dem 7. September, eröffnet mit Le Burger beim Fischapark in Wr. Neustadt die erste Burger-Manufaktur in Niederösterreich. Schon die Skizzen und Fotos verraten, worauf sich die Fans von handgemachten Burgern freuen dürfen.