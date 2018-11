Noch etwas im Verborgenen „blüht“ das Atelier in der Neunkirchner Straße, eine „Zweigstelle“ der Lebenshilfe Sollenau. Seit April wird dort gebastelt, gehäkelt, gestrickt und geknüpft. Unter Anleitung dreier Betreuerinnen arbeiten hier 15 Klienten an ihren Kunstwerken, die ausgestellt und gerne verkauft werden.

Betreuerin Julia Fenninger: „Die Zielsetzung ist Integration ins reale Leben. In der Stadt können unsere Klienten alleine einkaufen gehen und sich mit Freunden im Café treffen.“ Kollegin Janine Imre: „Wir wollen in der Stadt präsent sein. Mittlerweile kennen uns die Leute, die in den Geschäften arbeiten, und es entstehen Freundschaften.“ Generell wird im Atelier alles verkauft, was hergestellt wird – Specksteinarbeiten, Pappmache, Bilder auf Keilrahmen, Schmuck und und und.

Atelier-Leiter Gernot Lang will aus dem Atelier auch einen Treffpunkt machen, weshalb am 30. November um 19.30 Uhr ein erstes Konzert stattfindet: Silvio Sinzinger (Gitarre) und Nicola di Modugno (Klavier) spielen „Improvisationen im Duett“. Lesungen, Theaterstücke und Co. sollen folgen. Ein guter Termin, um das Atelier kennenzulernen ist der 24. November: Von 9 bis 18 Uhr findet der Weihnachtsverkauf statt. Sonst hat das Atelier von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet.