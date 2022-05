Lebenswerk von Alt-Bürgermeisterin Traude Dierdorf ausgezeichnet

Werbung

Im Rahmen einer Galaveranstaltung im Sparkassensaal wurden am Mittwochabend die ersten drei Auszeichnungen des "Traude Dierdorf Sozialpreises", initiiert von SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger, vergeben. Claudia Altmann-Pospischek erhielt den Preis in der Kategorie "Zivilcourage" für ihren öffentlichen Kampf gegen den Krebs. Beatrix Kohlhauser setzt sich mit ihrem Verein "UAreSpecial" für Menschen mit Behinderungen ein und bekam den Preis in der Kategorie "Soziales Projekt", der auch mit 3.000 Euro dotiert war. Die Auszeichnung für das Lebenswerk wurde der postum der ehemaligen SPÖ-Stadtchefin Traude Dierdorf verliehen. Während ihrer Zeit als Bürgermeisterin (1997-2005) machte sie Wiener Neustadt zur "Sozialhauptstadt Niederösterreichs".

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.