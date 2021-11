Lesestoff im Lockdown: Bibliothek im Zentrum bietet "Click & Collect"

Die "Bibliothek im Zentrum" bietet auch im aktuellen Lockdown "Click & Collect" an. Medien können online oder telefonisch vorbestellt werden. Nach Erhalt der Benachrichtigung, dass die Vorbestellung verfügbar ist, kann diese am City Campus in der Schlögelgasse Montag bis Freitag von 8 bis 18:30 und Samstag von 8 bis 15:30 Uhr abgeholt werden.

Bei der Abholung zu beachten: Das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend und ein Sicherheitsabstand von zwei Metern zu anderen Personen ist einzuhalten.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Die wissenschaftliche Bibliothek der FH-Wiener Neustadt (City Campus| Campus 1) bleibt unter den bekannten Öffnungszeiten geöffnet. (2,5 G| FFP2-Maskenpflicht). Die Lernzonen sind nach wie vor, unter Einhaltung aller geltenden Covid-19 Regelungen, zugänglich.

Bei Fragen sind die Kollegen der Bibliothek im Zentrum für NutzerInnen da:

+43 (0) 5 0421 9, bibliothek@fhwn.ac.at.