„Mein Christbaum ist sogar von der S4 aus zu sehen“, sagt Markus Egelseer stolz. Kein Wunder, ist die Tanne doch rund zehn Meter hoch und musste mit einem Hubsteiger geschmückt werden.

Am Stadtrand, in der Leiterfeldgasse 7 (Richtung Neudörfl), hat Markus Egelseer auf einem Gartengrundstück ein kleines Weihnachtsdorf geschaffen.

Worauf er Wert legt: Nicht nur Kitsch, auch das „Heimatliche“ ist wichtig.

Und so finden sich auch Krippe, Adventkalender oder seit heuer ein selbst gebastelter Adventkranz auf dem Grundstück. Beleuchtet wird nicht nur in der Früh („damit die Leute was zu schauen haben, wenn sie in die Arbeit fahren“), sondern auch am Abend.

Von 17 bis 20.30 Uhr gehen die Lichterl an, die Stromkosten von 100 Euro sind es dem Weihnachtsfan allemal Wert. „Ich freu mich, wenn die Leute stehen bleiben und schauen“, sagt Egelseer. Bis zum Jänner soll das auch noch so bleiben.