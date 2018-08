Montagmorgen im „Cafe Jedermann“ am Wiener Neustädter Hautplatz. Udo Landbauer ist dort Stammgast, trinkt seinen Kaffee, wirkt entspannt – trotz zunehmenderMedienberichte über seine Person in den letzten Tagen. Spekuliert wird viel, sehr wahrscheinlich ist: Eine Rückkehr als NÖ-Klubobmann auf Landesebene. Sowohl NÖ-Parteichef Walter Rosenkranz als auch Bundespartei-Obmann Heinz-Christian Strache äußerten das als ihren ausdrücklichen Wunsch.

Im Kaffeehaus-Schanigarten lässt sich Udo Landbauer nicht in die Karten schauen. „Bis ich dazu etwas sage, wird es noch ein bisschen dauern.“ Auch über eine mögliche Rückkehr in die Bunte Stadtregierung auf Gemeindeebene – Landbauer war Sicherheits-, Sport- und Marktstadtrat - wollte er am Montag keine Auskunft geben.

Im „Rabenturm“ hat die Burschenschaft Germania ihre „Bude“. | Schranz

Aufgeflammt waren die neuerlichen Diskussionen durch die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen vier Personen der Burschenschaft Germania wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz. Zur Erinnerung: Kurz vordem Wahlkampf-Finale des Landtags waren NS-verherrlichende Textpassagen aus dem Liederbuch der Burschenschaft öffentlich geworden, wo FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer (er wurde als Zeuge vernommen) stellvertretender Vorsitzender war.

Das Liederbuch war 1997 gedruckt worden - eine mögliche Wiederbetätigung ist für alles, was so lange zurück liegt, jedoch schon verjährt. Da auch mit einer chemischen Analyse nicht genau festgestellt werden konnte, wann die betreffenden Stellen in den Büchern geschwärzt worden waren, wurde das Verfahren „mangels vorliegender Beweise für eine propagandistische Wiedergabe der strafrechtlich relevanten Textpassagen“ eingestellt. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass bzw. wann strafrechtlich relevante Textpassagen tatsächlich gesungen worden sind.

Seitens der FPÖ hat es stets geheißen, Landbauer stehe „die Tür offen“, sobald die Ermittlungen der Justiz abgeschlossen sind. In welcher Form Landbauer in die Politik zurückkehrt, soll noch in dieser Woche geklärt werden, sagt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker am Montag.

"Die Türen sind auf allen Ebenen für ihn offen"

FPÖ-Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz - er übernahm das Landtags-Mandat von Landbauer - bat seinen Freund am Wochenende mittels Youtube-Video, wieder in die Politik zurückzukehren. Gegenüber der NÖN sagt er: „Die Türen sind auf allen Ebenen für ihn offen.“

Gänzlich anders sieht das die Landes-ÖVP, sie schließt eine Zusammenarbeit in der Landesregierung mit Landbauer nach wie vor aus. VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner fand deutlich Worte: „Während jeder im Land an Aufklärung interessiert war, hat Landbauer den Kopf in den Sand gesteckt. Wer solche heiklen Situationen derart falsch einschätzt und wegdrückt, während Aufklärung und Antworten gefragt sind, kann kein Partner in einer Landesregierung sein.“

Ein mögliche Alternative: Landbauer könnte FPÖ-Klubchef im Landtag werden. Denn als solcher wäre er – im Gegensatz zu einem Landesrat – nicht Mitglied der Landesregierung. ÖVP-NÖ-Klubobmann und Bürgermeister Klaus Schneeberger sagt: „Die Frage, ob Udo Landbauer Klubobmann wird, ist einzig und allein eine Entscheidung der FPÖ, die zu respektieren ist. Im Kreise der Klubobleute gilt es jedenfalls zusammenzuarbeiten.“ Zu einer Rückkehr in die Stadtregierung meint er: „Da es derzeit keine Diskussion über eine Rückkehr von Udo Landbauer in die Stadtpolitik gibt, gilt es diesbezüglich abzuwarten.“