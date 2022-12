Linauer schließt Filiale in der Pottendorfer Straße

Werbung

Ob Brot, Mehlspeisen, Gebäck oder Kaffee – seit 1981 waren Kunden in der Pottendorfer Straße 25 in der Linauer Bäckerei-, Konditorei- und Kaffee-Filiale bestens aufgehoben.

Damit ist nun mit Jahresende Schluss. Der neue Eigentümer Anker – die Linauer Backstube GmbH ist seit 2017 Teil der Ankerbrot Holding GmbH – bestätigt die Schließung des Standorts: „Die Filiale ist mittlerweile in die Jahre gekommen, Stammkunden werden immer weniger, die Büroflächen und der Veranstaltungsraum werden nicht mehr genutzt.“

Diesen Schritt habe man sich nicht leicht gemacht, heißt es bei Anker, „sind doch Geschichte, Tradition und der Anspruch ‚der‘ Treffpunkt im Grätzel für die Bewohner:innen der Umgebung zu sein“ für den Betrieb zentrale Themen in der Unternehmensphilosophie.

Kaffeehaus-Atmosphäre an neuem Standort

Was in das Gebäude – es befindet sich in Besitz von Anker – kommt, ist ungewiss. Das Unternehmen möchte das Haus veräußern, ein Käufer steht noch nicht fest. Alle Mitarbeiter haben ein Angebot für eine Tätigkeit in einer anderen Filiale bekommen.

Wie es gegenüber der NÖN heißt, ist Anker derzeit auf Standortsuche: Man möchte in zentraler Lage in Wiener Neustadt ein neues, modern ausgestattetes Café eröffnen: „Von der Brot- und Gebäckvielfalt, über frisch gefüllte Weckerl, köstliche Kaffeevariationen und vorzügliche Mehlspeisen, Kuchen und Torten – ist für alle etwas Passendes dabei.“

