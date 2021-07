„Gutes tun kann man nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über“, ist Nicole Steinacher von „Der kleine magische Laden“ in der Bahngasse 5 überzeugt. Deswegen hat sie sich etwas Besonderes überlegt, um Kindern in Not zu helfen.

Am Donnerstag, dem 8. Juli, öffnet Steinacher ihren Laden von 10 bis 18 Uhr für einen Flohmarkt: „Angeboten wird Second-Hand-Ware wie Kleider oder Markentaschen. Alles wurde von mir ausgesucht und kommt von Freundinnen oder aus meinem Kleiderschrank“, ist ihr wichtig, dass die Ware gut erhalten ist, auch viel Plus-Size-Größen (bis 54) sind mit dabei. Zudem werden auch Sachen aus dem Laden abverkauft sowie alles aus der Auslage. Gespendet kann noch bis 31. August werden, u. a. werden die Einnahmen aus dem Café ebenfalls zum Spendentopf hinzugefügt. Aber auch selbstdesignte Taschen und Beutel mit dem Logo des „magischen Ladens“ werden verkauft: „Sie kosten zehn Euro und acht davon wandern in den Spendentopf“, erklärt sie. Wichtig: Von 9. bis 25 Juli sind sie auf Urlaub.

Eine Hilfe für Kinder in Not

Der gesamte Spendenerlös vom Flohmarkt, den Taschen und Beuteln sowie den Einnahmen des Cafés werden fair aufgeteilt. Die Hälfte geht an eine gute Freundin, Astrid Wessely, und ihren Verein „Gablitz hilft!“: „Da weiß ich, wo meine Spende hinkommt und dass es auch ankommt.“ Der Verein hilft Kindern an der syrischen Grenze in Flüchtlingsheimen. Zuletzt haben sie für die Kinder dort eine Montessori-Schule gebaut, um ihnen den Tag über eine Beschäftigung zu geben.

Mit der anderen Hälfte will sie Kinder in Wiener Neustadt unterstützen, die es nicht so gut haben wie andere: „Wir haben letztes Jahr zu Weihnachten schon so eine Aktion gemacht und die ist super angekommen, mehr als 120 Packerl gingen an sozialschwache Kinder“, ist Steinacher voller Tatendrang.