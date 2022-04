Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Für Aufsehen sorgte ein Polizeieinsatz am Ostermontag gegen Mittag in der Porschesiedlung: Ein Mann hatte dort in einer Wohnung die Nerven verloren und mehrere Familienmitglieder mit dem Tod bedroht bzw. drohte er auch, sich selbst umzubringen. Der Mann konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden, zum Schutz der Familienmitglieder wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen.

