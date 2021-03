Am Einsatzort in der Teichgasse traf der Einsatzleiter einen Nachbarn an, welcher mit einem Gartenschlauch auf den Balkon seitlich oberhalb seiner Wohnung einen Wasserstrahl richtete. Kommandant Stellvertreter Norbert Schmidtberger, stellte fest, dass am Balkon ein kleines Feuer ausgebrochen war, welches aber durch den Einsatz des Nachbarn bereits gelöscht war. Ein Atemschutztrupp hielt noch Nachschau und löschte kleine Glutneste ab.

"Nur durch den beherzten Einsatz des Nachbarn und die hervorragend funktionierende Notrufkette konnte schlimmeres verhindert werden und der Schaden minimal gehalten werden", so Brandrat Norbert Schmidtberger, Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Wiener Neustadt.

Der Besitzer war zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Die Feuerwehr Wiener Neustadt konnte nach einer halben Stunde wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Unterstützt wurden die Kräfte von der Polizei und dem Roten Kreuz.