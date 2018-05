Die NÖN hat vor Wochen schon vom bevorstehenden Abschied des Lanzenkirchner Landwirts Johann Dorfmeister vom Marienmarkt berichtet, jetzt ist es offiziell: Seit der Vorwoche ist der Stand am Markt geschlossen, ein Zettel in der Auslage (siehe Bild) richtet sich an Kunden.

Dorfmeister hatte erst im Herbst das Eisgeschäft „Mia Gelateria“ am Markt beerbt. Im Rathaus heißt es auf NÖN-Anfrage, man sei „mit mehreren Interessenten im Gespräch und suche auch weiter aktiv“. NÖN-Informationen zufolge sind auch Fleischereien aus dem Bezirk im Gespräch.