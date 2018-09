Pünktlich zum Stadtfest kommendes Wochenende zieht am Marienmarkt ein neuer Stand ein: „Siby‘s Genusswelt“ wird am Donnerstag offiziell eröffnet. Die Felixdorferin Sybille Haas will gemeinsam mit Mann und Sohn neben selbst gemachten Likören allerhand Köstlichkeiten bieten, „die es nicht im Supermarkt zu kaufen gibt, die möglichst wenige Zusatzstoffe haben und bei denen wir jeden Hersteller persönlich kennen“. Die meisten Produkte stammen zudem aus der Region. Zu kaufen geben wird es u.a. Kaffee, Tee, Kakao, Bio-Säfte, -Brot, -Fleisch und -Gemüse, Kern- und aus Griechenland importiertes Olivenöl, handgemachte Schokolade, Marmelade usw.

Vieles, verspricht Haas, wird es auch direkt in der „Genusswelt“ zu verkosten bzw. vor Ort zu verzehren geben, zudem saisonale Salate „to go“.

Bei den Öffnungszeiten lässt sich Sybille Haas auf zwei Experimente ein: „Am Donnerstag, wenn ab Mittag in der Stadt gratis geparkt werden kann, werden wir bis 19 Uhr geöffnet haben. Ab der Eröffnung des Adventmarktes werden wir – probeweise einmal bis Jahresende – außerdem von Montag bis Sonntag durchgehend aufsperren“, sagt Haas.