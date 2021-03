Ausgeweitet werden auch die Zeiten: Ab Freitag wird an allen drei Standorten sowie auch bei den Stadtausfahrten und am Bahnhof täglich von 7 bis 20 Uhr getestet.

„Ich habe von Anfang an gesagt, dass eine Ausweitung der Testkapazitäten die Grundvoraussetzung für eine Umsetzung der erlassenen Ausreisebeschränkungen ist. In der Kürze der Zeit ist es uns nun gelungen, dass wir ab Freitag täglich 15.000 statt bisher 2.000 Tests durchführen und die Anzahl der Teststraßen von 16 auf 40 erhöhen können. Mein Dank gilt an dieser Stelle dem Roten Kreuz und dem Bundesheer, sowie der Fachhochschule – nur durch ihre Hilfe ist es möglich, den Vollausbau der Testkapazitäten so schnell zu erreichen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Personell werden die Teststraßen in der Arena Nova, den Kasematten und „Carnaby“ vom Österreichischen Bundesheer im Rahmen eines Assistenzeinsatzes übernommen, die mobilen Teststraßen bei den Stadtausfahrten und am Bahnhof vom Roten Kreuz.

Alle Teststandorte im Detail

Permanente COVID 19-Tests:

Arena Nova (Rudolf Diesel-Straße 30): ab Donnerstag (11.3.) täglich 7 bis 20 Uhr

Kasematten (Bahngasse 27/Stadtpark): ab Donnerstag (11.3.) täglich 7 bis 20 Uhr

„Carnaby“ (Zehnergürtel 12): ab Freitag (12.3.) täglich 7 bis 20 Uhr

Mobile Teststandorte:

Neudörfler Straße („Park & Ride“ hinter OMV-Tankstelle): ab Freitag (12.3.) täglich 7 bis 20 Uhr

Parkplatz Zollamt (Neunkirchner Straße): ab Freitag (12.3.) täglich 7 bis 20 Uhr

Parkplatz Einkaufszentrum „Nord“ (Wiener Straße): ab Freitag (12.3.) täglich 7 bis 20 Uhr

Puchberger Straße/Straßenmeisterei (zusätzlich zu bestehender PCR-Teststation): ab Freitag (12.3.) täglich 7 bis 20 Uhr

Hauptbahnhof (vor dem Haupteingang): ab Freitag (12.3.) täglich 7 bis 20 Uhr

Sonstige Standorte:

Apotheken (jeweils zu deren Öffnungszeiten):

Apotheke Civitas Nova (Prof.-Dr.-Stephan-Koren-Straße 8a)

Zehnergürtel-Apotheke (Roseggergasse 55)

Merkur-Apotheke (Stadionstraße 6-12)

Bahnhof-Apotheke (Zehnergasse 4)

Fischapark Apotheke (Zehnergürtel 12-24)

Alte Kronen-Apotheke (Hauptplatz 13)

Apotheke zum Hl. Leopold (Ungargasse 26)

Heiland Apotheke (Pottendorfer Straße 6)

Weitere Infos: www.wiener-neustadt.at/covidtest