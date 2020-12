Entsprechend den Vorgaben der Bundesregierung geht Österreich mit 26. Dezember in den dritten Lockdown. Erneut ergeben sich dadurch auch in Wiener Neustadt einige Änderungen bzw. weiterhin geltende Einschränkungen. Die zweite Testreihe findet von 15. bis 17. Jänner an 8 Standorten im Stadtgebiet statt.

1. Parteienverkehr in den Rathäusern

Der Parteienverkehr bleibt unverändert auf einen Tag in der Woche reduziert und findet ausnahmslos nur in dringenden Fällen nach telefonischer Voranmeldung ausschließlich am Dienstag von 8 Uhr bis 12 Uhr statt.

statt. Im Alten Rathaus werden Bürgerinnen und Bürger im Infopoint durch die Fachabteilungen serviciert.

Es dürfen keine externen Personen in die oberen Geschoße des Neuen Rathauses (ausgenommen Parteienverkehr im Sozialservice).

Die Einsicht auf die Amtstafel ist im Alten Rathaus Montag bis Freitag, von 7.30 Uhr bis 16 Uhr, möglich.

2. Kurzparkzonen in der Innenstadt

Die Kontrolle der Kurzparkzonen in der Innenstadt wird dieses Mal nicht ausgesetzt, die Kurzparkzonen bleiben weiterhin aufrecht.

3. Veranstaltungen im Dezember

Alle Kulturveranstaltungen der Stadt Wiener Neustadt, die bis 17. Jänner stattgefunden hätten, werden abgesagt bzw. verschoben.

8. Jänner: „Bösendorfer Festival – Friends on Tour“, Kasematten –verschoben

10. Jänner: Neujahrskonzert der Tonkünstler, Kasematten – verschoben

14. Jänner: „Nacht der Musicals“, Stadttheater – abgesagt

15. Jänner: „Wiener Blut“, Stadttheater – abgesagt

16. Jänner: „Tricky Niki“, Stadttheater – abgesagt

16. Jänner: „Bösendorfer Festival“ mit Maria Köstlinger & Jürgen Maurer, Kasematten – verschoben

Bei verschobenen Veranstaltungen behalten die Tickets ihre Gültigkeit, die neuen Termine werden noch bekanntgegeben. Eine Rückgabe bereits gekaufter Tickets ist beim Infopoint Altes Rathaus möglich.

4. Kultureinrichtungen in der Stadt

Das Museum St. Peter an der Sperr, die Stadtgalerie in der Herzog Leopold-Straße sowie die „Bibliothek im Zentrum“ müssen erneut geschlossen werden.

5. Weitere städtische Einrichtungen

Folgende Institutionen sind weiterhin geschlossen:

„Aqua Nova“

Volkshochschule inkl. aller Kurse

Mutter- und Vaterberatung

Stadtarchiv

Kasematten

6. Öffentlicher Verkehr

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) behält die Regelungen wie gehabt bei. Für Busfahrten in Wiener Neustadt bedeutet das:

Der vordere Einstieg (Fahrertüre) bleibt während des Betriebes geschlossen.

Kein Ticketverkauf im Bus

Die erste Sitzreihe hinter dem Lenkerplatz kann – nach Maßgabe der Fahrgastanzahl – abgesperrt bleiben.

7. Begräbnisse und Hochzeiten

Für Begräbnisse in Wiener Neustadt ist weiterhin eine Obergrenze von maximal 50 Personen festgelegt.

Hochzeiten sind bis 17. Jänner nicht möglich.

Informationen zur zweiten Testreihe

Wann finden die Tests statt?

Freitag, 15. Jänner, bis Sonntag, 17. Jänner – täglich 8-18 Uhr

Freitag in erster Linie für Seniorinnen und Senioren/Nicht-Berufstätige

Samstag/Sonntag vorrangig für Berufstätige und Familien

Wo finden die Tests statt?

2 Hauptstandorte:

Kasematten – Neue Bastei (Bahngasse 27) – vor allem für die Innenstadt

Arena Nova – Halle 2 (Rudolf Diesel-Straße 30) – für das gesamte Stadtgebiet

5 weitere Standorte:

Mittelschule für Wirtschaft & Technik – Turnsaal (Fischauer G. 109) – vor allem für Flugfeld/Josefstadt

Bilingual Junior High School – Turnsaal (Europaallee 2) – vor allem für Josefstadt/Kriegsspital

Volksschule Pestalozzi – Turnsaal (Schneeberggasse 41-43) – vor allem für Zehnerviertel

City Campus der FH – Kirchenschiff (Schlögelgasse 22-26) – vor allem für Ungarviertel

Verkehrsbetrieb – Remise (Neunkirchner Straße 61-63) – vor allem für Breitenauer Siedlung

Eventcenter „Golden Palast“ (Johann Giefing-Straße 12) – mehrsprachiges Personal anwesend

Der Teststandort kann frei gewählt werden und ist nicht an den Wohnort gebunden.

Die Anmeldung zum Test ist bis zum 14. Jänner 2021 (vormittag) online auf www.wiener-neustadt.at/covidtest möglich. Ab 14. Jänner (mittags) wird weiterhin um Vor-Registrierung ersucht, Termine können jedoch keine mehr vergeben werden.

Für Menschen ohne Internetzugang besteht auch eine telefonische Registrierungsmöglichkeit unter 02622 / 373-777, werktags von 8 bis 16 Uhr.

ACHTUNG: Der Beginn der Anmelde-Möglichkeit (online und telefonisch) wird erst festgelegt. Bitte beachten Sie dazu die Informationen des Landes sowie auf www.wiener-neustadt.at/covidtest.